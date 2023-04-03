وزير العدل يستقبل نظيره اليمني لتعزيز أُطر التعاون

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بمكتبه اليوم، القاضي بدر العارضة وزير العدل اليمني.

واستعرض الوزيران عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي بين كلا البلدين، كما تناول اللقاء تعزيز أُطر التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات الطب الشرعي والشهر العقاري وبناء القدرات والتدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأعرب وزير العدل اليمني عن سعادته، وتقديره لتطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية في مجال المشروعات الرقمية ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولاً إلى العدالة الناجزة.

وفي ختام اللقاء أكد الوزيران على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسعيهما إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

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