الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يستقبل نظيره اليمني لتعزيز أُطر التعاون

وزير العدل
وزير العدل

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بمكتبه اليوم، القاضي بدر العارضة وزير العدل اليمني.

واستعرض الوزيران عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي بين كلا البلدين، كما تناول اللقاء تعزيز أُطر التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات الطب الشرعي والشهر العقاري وبناء القدرات والتدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأعرب وزير العدل اليمني عن سعادته، وتقديره لتطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية في مجال المشروعات الرقمية ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولاً إلى العدالة الناجزة.

وفي ختام اللقاء أكد الوزيران على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسعيهما إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

336964406_1257335011834694_5573923273249963057_n
336964406_1257335011834694_5573923273249963057_n
338419740_135778839290965_7224392436554441145_n
338419740_135778839290965_7224392436554441145_n
338449798_946426240114145_1440374450918324545_n
338449798_946426240114145_1440374450918324545_n
المستشار عمر مروان وزير العدل بدر العارضة وزير العدل اليمني المجال القضائي منظومة التقاضي

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

تعيين سامى حامد مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

رئيس إنبي: التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية

إصابة 5 فى تصادم سيارة شرطة وتوك توك بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال