الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق تطبيق التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات بالأزهر.. اعرف التفاصيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلق اليوم الإثنين، مشروع تطبيق التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات بالأزهر الشريف تزامنًا مع وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وذلك بناء على تكليفات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

 وبمتابعة حثيثة من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وتحت رئاسة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، هذا ويعقد التطبيق على مدار يومين؛ حيث يتم اليوم إجراء اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي الأزهري للمناطق الخاضعة للتطبيق وعددها ٢٢ منطقة أزهرية لعدد١١٩ معهدًا أزهريًا متنوعًا بين معاهد عادية ونموذجية وخاصة، على أن يستكمل التطبيق غدًا من خلال استيفاء بعض الاستبيانات الخاصة بالإدارة والمعلمين والطلاب على نفس معاهد العينة المطبق عليها التقبيم.

وأطلق قطاع المعاهد الأزهرية عدة قوافل لمتابعة التطبيق على مستوى المناطق الأزهرية بخلاف السادة المنسقين القائمين بالإشراف على تنفيذ التطبيق بكل معهد.

ومن ناحيته، أكد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على حرص القطاع متابعة تنفيذ التطبيق فأوفد متابعين من قطاع المعاهد الأزهرية لجميع المناطق الأزهرية بالإضافة إلى متابعة أعضاء اللجنة العليا لإدارة المشروع حيث أوفد د. اسماعيل الشربيني مدير عام الشئون الفنية التعليمية ورئيس اللجنة، وأ عصام القاضى مدير عام الجودة، و فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر يرافقهم أ. طاهر عبد المنعم العضو الفني بالقطاع؛ لمتابعة تطبيق التقييم اليوم بمعهد السلطان راشد النموذجي بالقاهرة.

وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمركز القومي للامتحانات بحضورد. رمضان محمد رمضان مساعد وزير التعليم لشئون الامتحانات وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ود. منى اللبودى المدير التنفيذي للتقييم الوطني بالمركز القومي للامتحانات ود. إسماعيل الشربيني، و عصام القاضي و فايز نصر الدين و طاهر عبد المنعم وذلك للرد على جميع استفسارات السادة المنسقين والمطبقين بجميع معاهد العينة على مستوى الجمهورية.

وشهدت عملية التقييم اليوم هدوءً شديدًا و تفاهمًا و تعاونًا ملموساً بين جميع القائمين على الإجراءات التنفيذية.

ويُقدم الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالشكر لجميع المشاركين في تطبيق التقييم بجميع معاهد العينة.

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الدكتور محمد الضويني

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