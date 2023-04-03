الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر لـ«الدستور»: وفد زملكاوى فى أوروبا لحسم الاتفاق مع مدرب جديد

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر في الزمالك عن تفاصيل الساعات الأخيرة في ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق.

وأكد المصدر أن الخيار الأول لإدارة الزمالك هو الألماني هايكو هيرليتش، ويعتبر المرشح رقم 1 لدى إدارة الزمالك وسط القناعة بالسيرة الذاتية له.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت مع المدرب في الأيام الماضية من خلال عدة جلسات "زوم" لكن هناك بعض الخلافات في بنود التعاقد معه.

وأشار المصدر إلى أن وفدًا من نادي الزمالك سافر خلال الساعات الماضية للاجتماع مع المدرب في ألمانيا وإنهاء الاتفاق معه على كل التفاصيل.

وشدد على أنه حال فشل الاتفاق مع الألماني سيكون البلجيكي يانيك فيريرا هو البديل لدى إدارة الزمالك.

ويسعى الزمالك لحسم الاتفاق مع مدرب جديد في أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على ضغط مباريات على صعيد بطولة الدوري وخوض لقاء كل 3 أيام.

وحسم مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول، خلال الساعات القليلة الماضية، عن طريق «فيديو كونفرانس»، وذلك بعد اختياره من اللجنة الفنية التي تم تشكيلها، وتضم كلًا من أحمد عبدالحليم وطارق يحيي وعبدالحليم على وأحمد حسام «ميدو» وحمادة عبداللطيف وأمير مرتضى منصور.

إدارة الزمالك تتكتم على اسم المدير الفني الجديد، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عقب مواجهة المصري البوسعيدي، والتي من المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

وأرسل الزمالك التقرير الفني الذي أعده البرتغالي فيريرا عن كل ما يخص الفريق الكروي قبل الرحيل، إلى المدير الفني الجديد من أجل معرفة كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، وأيضًا من أجل الاطلاع عليه، والوقوف على النقاط التي ذكرها المدرب البرتغالي في تقريره وتحتاج لعلاج سريع حتى يتم تصحيح الأخطاء.

نادي الزمالك الزمالك الألماني هايكو هيرليتش هايكو هيرليتش هيرليتش يانيك فيريرا

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

انهيار جزئى بجسر بهى الدين فى سيوة.. والدفع بـ22 سيارة لإعادة التأهيل والردم

وزير التجارة يبحث مع وفد البنك الإفريقى استعدادات استضافة معرض التجارة البينية

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه