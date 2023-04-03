مصدر لـ«الدستور»: وفد زملكاوى فى أوروبا لحسم الاتفاق مع مدرب جديد

كشف مصدر في الزمالك عن تفاصيل الساعات الأخيرة في ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق.

وأكد المصدر أن الخيار الأول لإدارة الزمالك هو الألماني هايكو هيرليتش، ويعتبر المرشح رقم 1 لدى إدارة الزمالك وسط القناعة بالسيرة الذاتية له.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت مع المدرب في الأيام الماضية من خلال عدة جلسات "زوم" لكن هناك بعض الخلافات في بنود التعاقد معه.

وأشار المصدر إلى أن وفدًا من نادي الزمالك سافر خلال الساعات الماضية للاجتماع مع المدرب في ألمانيا وإنهاء الاتفاق معه على كل التفاصيل.

وشدد على أنه حال فشل الاتفاق مع الألماني سيكون البلجيكي يانيك فيريرا هو البديل لدى إدارة الزمالك.

ويسعى الزمالك لحسم الاتفاق مع مدرب جديد في أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على ضغط مباريات على صعيد بطولة الدوري وخوض لقاء كل 3 أيام.

وحسم مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول، خلال الساعات القليلة الماضية، عن طريق «فيديو كونفرانس»، وذلك بعد اختياره من اللجنة الفنية التي تم تشكيلها، وتضم كلًا من أحمد عبدالحليم وطارق يحيي وعبدالحليم على وأحمد حسام «ميدو» وحمادة عبداللطيف وأمير مرتضى منصور.

إدارة الزمالك تتكتم على اسم المدير الفني الجديد، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عقب مواجهة المصري البوسعيدي، والتي من المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

وأرسل الزمالك التقرير الفني الذي أعده البرتغالي فيريرا عن كل ما يخص الفريق الكروي قبل الرحيل، إلى المدير الفني الجديد من أجل معرفة كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، وأيضًا من أجل الاطلاع عليه، والوقوف على النقاط التي ذكرها المدرب البرتغالي في تقريره وتحتاج لعلاج سريع حتى يتم تصحيح الأخطاء.