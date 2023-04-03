عبدالباسط حمودة ضيف «الوش التانى» على إذاعة أون سبورت

يحل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة ضيفا على برنامج "الوش التاني"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير خلال شهر رمضان المبارك للموسم الرابع على التوالي على إذاعة أون سبورت إف إم على تردد 93.7 اليوم الإثنين.

ويتحدث حكمدار الأغنية الشعبية، خلال الحلقة عن بدايته الفنية ودور محمد عبد المطلب وشفيق جلال في مسيرته وعلاقته بأحمد عدوية ونجوم الغناء الشعبي، وتقييمه لأغاني المهرجانات، كما يكشف كواليس أعماله الفنية المقبلة التي يتم لها من أجل ظهورها للنور.

برنامج "الوش التاني" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة عصرًا حتى الخامسة ومن تقديم الاعلامي أحمد شوبير ويرأس تحريره وليد عبدالسلام ويضم فريق الإعداد كلا من عبدالحميد فراج وعادل عبدالله.

وأعلن الملحن عمرو الشاذلي، أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من ألحانه وهي غناء الفنان عبد الباسط حمودة.

ونشر عمرو الشاذلي، صورة جمعته بالفنان عبد الباسط، من خلال حسابه على تطبيق "الإنستجرام"، وعلق قائلًا استنونا في أغنية إعلان جديدة".

يحل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة ضيفا على برنامج "الوش التاني"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير خلال شهر رمضان المبارك للموسم الرابع على التوالي على إذاعة أون سبورت إف إم على تردد 93.7 اليوم الإثنين.

ويتحدث حكمدار الأغنية الشعبية، خلال الحلقة عن بدايته الفنية ودور محمد عبد المطلب وشفيق جلال في مسيرته وعلاقته بأحمد عدوية ونجوم الغناء الشعبي، وتقييمه لأغاني المهرجانات، كما يكشف كواليس أعماله الفنية المقبلة التي يتم لها من أجل ظهورها للنور.

برنامج "الوش التاني" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة عصرًا حتى الخامسة ومن تقديم الاعلامي أحمد شوبير ويرأس تحريره وليد عبدالسلام ويضم فريق الإعداد كلا من عبدالحميد فراج وعادل عبدالله.