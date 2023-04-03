روائح رمضان| قالوا عن الجامع الأزهر: «بيفكرنا بالحرم المكي»

كثَّف الجامع الأزهر جهوده في تجهيز صحن الجامع للإفطار الجماعي للطلاب الوافدين، وذلك بعد توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بزيادة ألف وجبة، ليصبح عدد الوجبات 5 آلاف وجبة يوميًّا، وذلك بإشراف ومتابعة يومية من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

والبداية كانت منذ العام الماضي وعقب احتفالية الجامع الازهر قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، توفير وجبات إفطار للطلبة الوافدين في الجامع الازهر.

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه مطلع الاسبوع الجاري، بإضافة 1000 وجبة إفطار للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر، ليصل عدد الوجبات إلى 5000 وجبة يوميًّا، ليصل إجمالي الوجبات خلال شهر رمضان 140 ألف وجبة بدلًا مما كان مقرر له 120 ألف وجبة.

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