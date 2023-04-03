الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعة بالتحالف الوطني: أحب الأعمال الإطعام لإرضاء البسطاء المستحقين

وجبات الإطعام
وجبات الإطعام

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قدّمت الجمعيات الأهلية المنضمة لمبادرة كتف في كتف الوجبات الساحنة للبسطاء في القرى الأكثر احتياجا.

وكثفت «مطابخ الخير» أعمالها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، لتوزيع ملايين الوجبات على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

تقول سلمى حسين، متطوعة في إحدى الجمعيات الاهلية بالاسكندرية، إن المبادرة تعد طوق نجاة للأسر البسيطة لتقديم وجبات الخير لهم في شهر الخير، تزامنا مع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق والتي لا تقوى على تلبيتها الأسر ذات الدخل المنعدم أو المحدود.

واصلت، أنها تعمل في العمل التطوعي منذ سنوات، ولكن أحب الأعمال إلى قلبها هو تطوع الإطعام وتلبية احتياجات الأسر البسيطة الغذائية فدائما ما أتأكد أن من حق تلك الأسر تناول اللحوم ومن حق الاباء المقيدة أن لا ترى أبناءها حرمت من الطعام.

وتابعت أن القرى الأكثر احتياجا مليئة بالبسطاء الذين يبحثون عن مد يد العون والمساعده والبحث عنهم لتوصيل مساعدات الخير لهم لتحسين حياتهم البسيطة.

وأشارت إلى أننا حرصنا أن تكون الوجبة متكاملة العناصر الغذائية بين الكربوهيدات والبروتين والخضروات والسلطة، لتكون مجهزة ايضا بطريقة صحية ونظيفة، لتكون وجبه صحية يغلفها احسان الايدي المتطوعة.

التحالف الوطني الجمعيات الوطنيه كتف فى كتف وجبات الاطعام الإسكندرية

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