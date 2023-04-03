الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تمت الترجمة.. محافظ سوهاج يوجه بإزالة لافتة بعد السخرية منها على السوشيال ميديا

الصورة موضع السخرية
الصورة موضع السخرية

أثارت لافتة استرشادية بمدخل مدينة أخميم حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ترجمتها ترجمة حرفية.

وعلى الفور وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بسرعة إزالة اللافتة التي وضعها أحد المواطنين بمدخل مدينة أخميم على أحد الطرق الجديدة بالمدينة دون التنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة سوهاج أن تنسيق اللافتات على الطرق ليست من اختصاص المحافظة وإنما ترجع لهيئة الطرق على الطرق الرئيسية ومديرية الطرق بعد مراجعتها بمعرفة متخصص، وأن اللافتة موضع السخرية ترجع لقيام أحد المقاولين من الباطن بوضع اللافتة وكتابة عدد من العبارات الإرشادية باللغة العربية وقام بترجمتها كتابته بنفسه وبنفس نطق اللغة العربية.

وكانت اللافتة التي اثارت السخرية حيث تضمن عدة عبارات في مقدمتها عبارة تشير إلى ديوان عام محافظة سوهاج باللغة العربية وكتب أسفل منها diwan eami muhafazat sohag وعبارة تحدد اتجاه مدينة ناصر وكتب أسفلها madinat sohag وعبارة تحدد الاتجاه إلى مطار سوهاج الدولى matar sohag alduwlaa وعبارة تحدد اتجاه جامعة سوهاج الجديدة وكتب أسفلها jamieat sohag aljadida وعبارة تحدد اتجاه مدينة سوهاج الجديدة وكتب أسفلها madinat sohag aljadida.

 

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