الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 وأسعار الحج السياحي 2023

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يفصلنا 85 يومًا على إجازة عيد الأضحى 2023، وهو ثاني الأعياد الدينية التي يحتفل بها المسلمين، ويتزامن عيد الأضحى مع أداء فريضة الحج وهي خامس أركان الاسلام ، وتعرض الدستور موعد اجازة العيد الكبير 2023 و اسعار الحج السياحي 2023 . 

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

يحصل الموظفون والعاملون في الدولة على اجازة العيد الكبير والتي تبدأ من وقفة عرفات وتمتد لأربعة أيام أخرى معه، وحسب البحوث الفلكية فإن عيد الاضحى سيوافق هذا العام يوم الأربعاء 28 يونيو ، وقبلها بيوم  الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفات 2023 ، ويستمر عيد الاضحى حتي  يوم السبت الأول من شهر يوليو 2023.

موعد عيد الأضحى 2023 وقرعة حج الجمعيات 2023

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والعيد الكبير يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

يعدّ عيد الاضحى ذكرى رؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام والتي أمره الله فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الاضحى.

أسعار الحج السياحي 2023

فتحت وزارة السياحة والآثار باب حجز الحج السياحي بعد إعلان أسعاره، على أن ينتهى حجز الحج السياحي حتى 19 أبريل المقبل، وذلك طبقًا للشروط والضوابط المُنظمة للحج السياحي لعام 1444هـ.

ولا تشمل اسعار الحج السياحي المعلنة تذاكر الطيران باستثناء المستوى البري، وأوضحت شركة مصر للطيران أنه من المتوقع أن يتراوح سعر تذكرة الطيران بين 18 و25 ألف جنيه . 

وسجل أعلى أسعار الحج السياحي للفنادق صف أول مباشر على الحرم 250 مترًا بـ310 آلاف جنيه، أما صف ثانٍ من 250 مترًا إلى 1250 مترًا 275 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الحج السياحي 2023 للفنادق 5 نجوم على بُعد مسافة 1250 مترًا حتى 4000 متر من الحرم  230 ألف جنيه، أما الحج الاقتصادي طيران 130 ألف جنيه، والحج البري 130 ألف جنيه.

 

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