علاج 271 مواطنًا بالبحر الأحمر ضمن قوافل «حياة كريمة» الطبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن إجراء الكشف الطبى على 271 شخصًا، فى قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة، حيث تم إجراء الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة مجانًا.

وأكدت مديرية الشئون الصحية، في بيان لها، أن القافلة تأتي طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث أقيمت القافلة بالوحدة الصحية بالحمراوين، التابعة لإدارة القصير لمدة يومين، وتم الكشف فيها على 171 شخصًا.

كما تم إجراء 58 فحصًا معمليًا، وإجراء 16 أشعة وسونار، وإجراء 31 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن البحر الأحمر.

كما انطلقت اليوم الإثنين، القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمدة يومين، اليوم وغدًا بمنطقة الأمل بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، بعدما أن قضت يومين بمنطقة الحمروين بالمدينة، والتى تم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج والفحوصات مجانًا للأهالي هناك.

ومن المقرر أن تقضى القوافل بمنطقة الأمل أيضًا التابعة لمدينة القصير يومين، اليوم وغدًا 3 و4 أبريل، ومن القصير، من المقرر أن تنطلق إلى قرية أم الحويطات بسفاجا يومى 5 و6 أبريل، ومن الحويطات إلى منطقة الأمل برأس غارب يومى 7 و8 أبريل، وبذلك يتم اختتام القوافل العلاجية الشهرية خلال أبريل.

وتقوم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحص المبكر عن الأمراض المزمنة، وكذلك الأشعة والتحاليل مجانًا، وصرف العلاج مجانًا، والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.

وكانت أعلنت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن أنه تم تقليص عدد القوافل خلال أبريل الجارى إلى 4 قوافل بدلًا من 8 تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.