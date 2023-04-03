جامعة قناة السويس تنظم دورة صناع القرار بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الهدف الرئيسي لدورة صناع القرار بالتعاون بين الجامعة وأكاديمية ناصر العسكرية هو نشر الوعي السياسي، والثقافي، والإجتماعي، لدى منتسبي الجامعة ، من أعضاء هيئة التدريس الطلاب والعاملين، ورفع الثقة لديهم وتأهيلهم للقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار، موضحاً أن الدورة تتناول الحديث حول تقييم صناع القرار، ومفهوم القرار ومصادر القوة والضعف وكيفية بناء القرار السليم.

جاء ذلك على خلفية إعلان مركز إعداد القادة عن عقد دورة صناع القرار رقم 1، والتي تنظمها كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا لصالح جامعة قناة السويس في الفترة من 6 إلى 10 مايو المُقبل، تأتى الدورة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة والدكتور رنا محمد عبد العال أستاذ مساعد العلوم السياسية ومنسق الدورة.