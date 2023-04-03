الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مخدر الزومبي... عقار «الزيلازين» القاتل ينتشر في الولايات المتحدة (فيديو)

عقار «الزيلازين
عقار «الزيلازين

عرضت قناة العربية الفضائية الإخبارية مقطع فيديو، عن مخدر قاتل ينتشر في أمريكا، يؤدي لفقدان الذاكرة وبطء التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وقال تقرير عرضه الفيديو، إن هذه الأعراض المميتة لم تردع مدمنيه عن تعاطيه، فهو مخدر ينتشر في العديد من الولايات الأمريكية ويعتمد في تكوينه على عقار "الزيلازين" وهو مهدئ غير أفيوني.

ويستخدم في الطب البيطري وغير معتمد للاستخدام البشري لكن مدمنيه من البشر يخلطونه مع الكوكايين والهيروين والعديد من أنواع المخدرات.

أما عن تسميته بمخدر الزومبي فكانت لأنه يسبب تقرحات وعفونة في الجلد ما يؤدي في نهاية المطاف لبتر أطراف المتعاطين إذا لم تتم معالجتها.

ويعرف المخدر أيضا باسم Tranq ولوحظ انتشاره في معظم الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تصريحات لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، ويمكن تعاطيه عن طريق الشم أو الحقن أو التدخين.

أظهرت بيانات إدارة مكافحة المخدرات ارتفاع أعداد وفيات الجرعات الزائدة من "الزيلازين" في جميع مناطق الولايات المتحدة من عام 2020 إلي عام 2021.

وللحد من انتشار المخدر قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها ستُقيد واردات "الزيلازين" وكذلك المكونات المستخدمة في صناعتها للتأكد من أنها ستخصص للاستخدام الحيواني المشروع.

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