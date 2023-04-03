للتأكد من مطابقة تحاليل المياه.. زيارة مفاجئة لوحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بدمنهور

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، زيارة مفاجئة فى السابعة صباحا لوحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بالحبروك بدمنهور، وتحققت نائب المحافظ من مطابقة تحاليل المياه الدورية وسلامة الماكينات وصيانتها دوريا، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة والتخلص الأمن من النفايات الصحية بشكل سليم وصحي.

كما تفقدت الدكتورة نهال بلبع، أقسام الوحدة والتقت بعدد من المرضى وتابعت الخدمات والرعاية العلاجية المقدمة لهم وتوفير كافة أساليب الراحة للمرضى أثناء جلسات الغسيل الكلوي، و وجهت بدراسة نقل المرضى المترددين على الوحدة والقاطنين بمراكز بعيدة لمستشفى أقرب لهم لتلقي الغسيل الكلوي تيسيراً عليهم من مشقة وعناء السفر والتنقل.

جدير بالذكر أن وحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بالحبروك بدمنهور مقامة على مساحة 430 متر بتكلفة إجمالية 6 مليون جنية "مشاركة مجتمعية "والوحدة ملحقة فنيا وإدارياً ومالياً لمستشفى حميات دمنهور وتضم عدد 10 ماكينات غسيل كلوي وغرفة عنايات مركزة وغرفة معالجة مياه، كما تم تزويد المركز بشبكة غازات ومولد كهربائي وخزان صرف خارج المبنى وغرفتين نفايات.