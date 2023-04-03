الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للتأكد من مطابقة تحاليل المياه.. زيارة مفاجئة لوحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بدمنهور

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

 أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، زيارة مفاجئة فى السابعة صباحا لوحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بالحبروك بدمنهور، وتحققت نائب المحافظ من مطابقة تحاليل المياه الدورية وسلامة الماكينات وصيانتها دوريا، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة والتخلص الأمن من النفايات الصحية بشكل سليم وصحي.

كما تفقدت الدكتورة نهال بلبع، أقسام الوحدة والتقت بعدد من المرضى وتابعت الخدمات والرعاية العلاجية المقدمة لهم وتوفير كافة أساليب الراحة للمرضى أثناء جلسات الغسيل الكلوي، و وجهت بدراسة  نقل المرضى المترددين على الوحدة والقاطنين بمراكز بعيدة لمستشفى أقرب لهم لتلقي الغسيل الكلوي تيسيراً عليهم من مشقة وعناء السفر والتنقل.

جدير بالذكر أن وحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بالحبروك بدمنهور مقامة على مساحة 430 متر بتكلفة إجمالية  6 مليون جنية  "مشاركة مجتمعية "والوحدة ملحقة فنيا وإدارياً ومالياً لمستشفى حميات دمنهور وتضم عدد 10 ماكينات غسيل كلوي وغرفة عنايات مركزة وغرفة معالجة مياه، كما تم تزويد المركز بشبكة غازات ومولد كهربائي وخزان صرف خارج المبنى وغرفتين نفايات. 

6 مليون جنيه الخدمات الخدمه المقدمه للمواطنين الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

وزير المالية يصدر قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة

مطران بورسعيد فى زيارته للمحافظ: الوطن يتطلب مزيدًا من الوحدة

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجي إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه