الإحصاء: 17% ارتفاعًا فى تحويلات المصريين بالسعودية خلال عام

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 227.4 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار.

3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.