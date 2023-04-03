الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 17% ارتفاعًا فى تحويلات المصريين بالسعودية خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار.
2. فواكه بقيمة 227.4 مليون دولار.
3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار.
5. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار.
3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار.
4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار.
5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء التبادل التجاري السعودية الصادرات المصرية تحويلات المصريين

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

وزير المالية يصدر قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة

محافظ بورسعيد يشهد التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بحي العرب

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجي إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه