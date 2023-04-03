البتلو تبدأ من 220 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين

استقرت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الإثنين 12 رمضان، 3 أبريل 2023، في الأسواق التجارية، وفق بيانات شعبة القصابين بالغرف التجارية بالقاهرة.

وتنشر «الدستور» أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق التجارية ولدى محال الجزارة في القاهرة والوجه البحري.

- أسعار اللحوم الحمراء اليوم

سعر اللحوم الكندوز البلدي يبدأ من 210 لـ270 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر اللحوم البتلو البلدي يبدأ من 220 لـ280 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر اللحوم الضاني تبدأ من 240 لـ290 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- أسعار الكبدة واللحوم الجملي والبفتيك

سعر الكبدة البلدي تبدأ من 220 لـ280 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر الكبدة الضأن تبدأ من 220 لـ280 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر اللحوم الجملي تبدأ من 180 لـ210 جنيهات للكيلو حسب المنطقة.

سعر السجق البلدي يبدأ من 170 لـ200 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

سعر الاستيك والبفتيك يبدأ من 170 لـ220 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر عرق التربيانكو يبدأ من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر اللحوم المفرومة تبدأ من 170 لـ230 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر كباب الحلة يبدأ من 220 لـ260 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر كيلو اللحم البرازيلي يبدأ من 170 لـ200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الكبدة المستوردة تبدأ من 140 لـ170 جنيهًا للكيلو.

- أسعار العجول الحية البلدى

سعر الكيلو القائم للعجول البقري البلدي يبدأ من 120 لـ150 جنيهًا حسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للحوم الضاني يبدأ من 130 لـ150 جنيهًا حسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول الجاموسي يبدأ من 105 لـ170 جنيهًا حسب المزرعة.

- أسعار العجول الحية المستوردة

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة السودانية يبدأ من 110 لـ120 جنيهًا حسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة البرازيلية يبدأ من 120 لـ130 جنيهًا حسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة الأوكرانية يبدأ من 110 لـ120 جنيهًا حسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة الإسبانية يبدأ من 120 لـ135 جنيهًا حسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة الكولومبية يبدأ من 100 لـ120 جنيهًا حسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة التشادية يبدأ من 110 لـ120 جنيهًا حسب المزرعة.