توجيه الرئيس السيسي بصياغة مسار متكامل لإستراتيجية تنمية سيناء يتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي حيث أبرزت توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جهود الدولة في تنفيذ إستراتيجية تنمية سيناء تهدف إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان، يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بهدف دعم المجتمع السيناوي على كل الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

- الرئيس السيسي يطلع على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء

واطلع الرئيس على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء، والتي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في المجالات التي تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.

- الرئيس يؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات

سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تتميز به العلاقات المصرية - العراقية من خصوصية، مبينا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصة في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي، طالبا نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

- الحلبوسي يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطها بمصر

من جانبه، نقل محمد الحلبوسي إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه رئيس العراق ورئيس الوزراء، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمنا دورها في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني، بالإضافة إلى التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.