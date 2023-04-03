الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة سكانية شاملة بقرية العلامية التابعة لقرية طيبة بالدلنجات

قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بقرية العلامية بالدلنج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية شاملة بقرية العلامية.

تضمنت القافلة تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاوره، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الايجابية في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، وانطلاق رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتنفيذ الاستراتيجيه القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠/٢٠١٥، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وشملت القافلة مشاركة العديد من الجهات الحكومية من خلال الوحدة السكانية بالدلنجات بالتنسيق مع الوحدة السكانية بالمحافظه والجهات المشاركه بحضور عفاف خميس منسق وحدة السكان واحمد عاشور مدير قسم الكهرباء وتحت إشراف الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية.

وأكد الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية بمركز الدلنجات أن الادارة الصحية قامت بالكشف على  ٩٠ من  الاطفال، وتم الكشف على ٨٠  من خلال قسم باطنة، والكشف على عدد ٣٠ من أمراض النسا، مضيفاً أنه  تم عمل تحاليل سكر وضغط ودم لعدد ٧٥ مواطن كما تم عمل تحاليل اعتلال كلوي لعدد ١٥ مواطنًا.

كما قامت الإدارة البيطرية بحضور الدكتور مسعد الشاذلي، بعلاج جماعي للأغنام ضد الطفيليات الخارجية لعدد ٤٠٠ من الاغنام، كما تم رش الحيوانات  لعدد ٤٠٠ من الاغنام وعدد ٥٠٠من الأبقار  وعدد ٧٥ من الجاموس وعدد ٢٥ من الدواب، وتوعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بضرورة التحصنات والتطعيمات.

 كما تم الدفع بسيارة الكهرباء وتم صيانة كشافات الانارة بمداخل ومخارج القرية، و قامت ادارة التموين بتوفير سيارة غاز بسعر المصنع حيث تم استبدال ١٢٠ أسطوانة بسعر ٧٥ جنيهًا      

قافلة سكانية شاملة بقرية العلامية بالدلنج
أعراض المرض إدارة الصحية أحمد عاشور الدكتورة نهال بلبع المشاركة الإيجابية توعية المواطنين كشافات الإنارة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

بسبب فيديوهات فاضحة.. تفاصيل القبض على سلمى الشيمى بالإسكندرية

مرتجى: تعاقدنا مع كهربا فى صفقة وهو لاعب حر.. والأهلى سيدعمه قدر المستطاع

انطلاق فعاليات هيئة قصور الثقافة ببنى سويف

وزيرة الثقافة: معرض فيصل الرمضانى يهدف لتحقيق العدالة الثقافية

فوز طلاب جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والثاني أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص