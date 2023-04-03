قافلة سكانية شاملة بقرية العلامية التابعة لقرية طيبة بالدلنجات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية شاملة بقرية العلامية.

تضمنت القافلة تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاوره، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الايجابية في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، وانطلاق رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتنفيذ الاستراتيجيه القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠/٢٠١٥، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وشملت القافلة مشاركة العديد من الجهات الحكومية من خلال الوحدة السكانية بالدلنجات بالتنسيق مع الوحدة السكانية بالمحافظه والجهات المشاركه بحضور عفاف خميس منسق وحدة السكان واحمد عاشور مدير قسم الكهرباء وتحت إشراف الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية.

وأكد الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية بمركز الدلنجات أن الادارة الصحية قامت بالكشف على ٩٠ من الاطفال، وتم الكشف على ٨٠ من خلال قسم باطنة، والكشف على عدد ٣٠ من أمراض النسا، مضيفاً أنه تم عمل تحاليل سكر وضغط ودم لعدد ٧٥ مواطن كما تم عمل تحاليل اعتلال كلوي لعدد ١٥ مواطنًا.

كما قامت الإدارة البيطرية بحضور الدكتور مسعد الشاذلي، بعلاج جماعي للأغنام ضد الطفيليات الخارجية لعدد ٤٠٠ من الاغنام، كما تم رش الحيوانات لعدد ٤٠٠ من الاغنام وعدد ٥٠٠من الأبقار وعدد ٧٥ من الجاموس وعدد ٢٥ من الدواب، وتوعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بضرورة التحصنات والتطعيمات.

كما تم الدفع بسيارة الكهرباء وتم صيانة كشافات الانارة بمداخل ومخارج القرية، و قامت ادارة التموين بتوفير سيارة غاز بسعر المصنع حيث تم استبدال ١٢٠ أسطوانة بسعر ٧٥ جنيهًا