الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل لقاء الرئيس السيسى وولى العهد السعودى: بحث آفاق التعاون المشترك

لقاء أخوي بين الرئيس
لقاء أخوي بين الرئيس السيسي وبن سلمان

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مائدة السحور في جدة، اليوم.

ورحب ولي العهد، في بداية اللقاء، بالرئيس السيسي في بلده الثاني، المملكة، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. 

وعبر الرئيس السيسي عن الشكر لأخيه سمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

وجرى، خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب السعودي كل من: مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي، وعصام بن سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي. 

السعودية مصر السيسي محمد بن سلمان ولي العهد

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