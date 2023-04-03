لسلامة المواطنين.. طفرة فى مشروعات قطاع الصحة بالمنوفية

قطاع الصحة في المنوفية

شهد قطاع الصحة طفرة كبيرة على مدار 8 سنوات مضت، تجديدات وإصلاحات ومنشآت جديدة، في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وشهد عددٌ من المحافظات والقرى تطورًا كبيرًا في قطاع الصحة، ومن بينها محافظة المنوفية، وفي السطور التالية نسرد بعض أعمال التطوير التي شهدها قطاع الصحة.

مستشفى حميات شبين الكوم

يأتي ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الصحة بمحافظة المنوفية، تنفيذ أعمال تطوير في مستشفى حميات شبين الكوم، والتي تم تنفيذها في ديسمبر 2020 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عملت على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتنفيذ شكبة العازات وتانك الأكسجين.

تطوير مستشفي الباجور

وشهدت مستشفى الباجور النموذجي بالمنوفية أعمال تطوير بالمرحلتين الأولى والثانية، والتي تم تنفيذها في إبريل 2020 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم بتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات، وتحتوي على 194 سرير، بإجمالي تكلفة 67 مليون جنيها.

مستشفى حميات منوف

ضمن مشروعات الدولة في قطاع الصحة بالمنوفية، مشروع مستشفى حميات منوف، والذي تم تنفيذه في نوفمبر عام 2019، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت اعمال تطوير وتوفير أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، العمليات، الكلي الصناعي، ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

مستشفي الهلال الأحمر الجديدة

أيض من ضمن المشروعات الجديدة للدولة المصرية في قطاع الصحة الموجوده بمحافظة المنوفية، مشروع مستشفي الهلال الأحمر الجديدة، والذي تم تنفيذه في يوليو 2019 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم افتتاح مستشفي الهلال الأحمرالجديدة بمدينة شبين الكوم ، والتي تشمل ( قسم الطوارئ – وحدة عناية الأطفال – المعامل – الأشعة - العناية المركزة - العمليات) حيث تضم 31 سرير عناية داخلى و9 أسرة عناية مركزة و3 غرف عمليات مجهزة و2 جناح فندقي ووحدة عناية أطفال مركزة ومتخصصة، حيث أنه قد بلغ قيمة أعمال تطوير البنية التحتية والإنشاءات، بالإضافة إلى تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية بتكلفة 5 مليون جنيها.