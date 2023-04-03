الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قطاع الصحة في المنوفية

لسلامة المواطنين.. طفرة فى مشروعات قطاع الصحة بالمنوفية

قطاع الصحة في المنوفية
قطاع الصحة في المنوفية

شهد قطاع الصحة طفرة كبيرة على مدار 8 سنوات مضت، تجديدات وإصلاحات ومنشآت جديدة، في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وشهد عددٌ من المحافظات والقرى تطورًا كبيرًا في قطاع الصحة، ومن بينها محافظة المنوفية، وفي السطور التالية نسرد بعض أعمال التطوير التي شهدها قطاع الصحة.

 

مستشفى حميات شبين الكوم

يأتي ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الصحة بمحافظة المنوفية، تنفيذ أعمال تطوير في مستشفى حميات شبين الكوم، والتي تم تنفيذها في ديسمبر 2020 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عملت على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتنفيذ شكبة العازات وتانك الأكسجين.

 

تطوير مستشفي الباجور

وشهدت مستشفى الباجور النموذجي بالمنوفية أعمال تطوير بالمرحلتين الأولى والثانية، والتي تم تنفيذها في إبريل 2020 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم بتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات، وتحتوي على 194 سرير، بإجمالي تكلفة 67 مليون جنيها.

 

مستشفى حميات منوف

ضمن مشروعات الدولة في قطاع الصحة بالمنوفية، مشروع مستشفى حميات منوف،  والذي تم تنفيذه في نوفمبر عام 2019، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت اعمال تطوير وتوفير أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، العمليات، الكلي الصناعي، ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

 

مستشفي الهلال الأحمر الجديدة

أيض من ضمن المشروعات الجديدة للدولة المصرية في قطاع الصحة الموجوده بمحافظة المنوفية، مشروع مستشفي الهلال الأحمر الجديدة، والذي تم تنفيذه في يوليو 2019 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم افتتاح مستشفي الهلال الأحمرالجديدة بمدينة شبين الكوم ، والتي تشمل ( قسم الطوارئ – وحدة عناية الأطفال – المعامل – الأشعة - العناية المركزة - العمليات) حيث تضم 31 سرير عناية داخلى  و9 أسرة عناية مركزة و3 غرف عمليات مجهزة و2 جناح فندقي ووحدة عناية أطفال مركزة ومتخصصة، حيث أنه قد بلغ قيمة أعمال تطوير البنية التحتية والإنشاءات،  بالإضافة إلى تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية بتكلفة 5 مليون جنيها. 

المنوفية قطاع الصحة بالمنوفية مشروعات قطاع الصحة قطاع الصحة مستشفى حميات شبين الكوم تطوير مستشفي الباجور مستشفى حميات منوف مستشفي الهلال الأحمر الجديدة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

مرتجى: تعاقدنا مع كهربا فى صفقة وهو لاعب حر.. والأهلى سيدعمه قدر المستطاع

وزيرة الثقافة: معرض فيصل الرمضانى يهدف لتحقيق العدالة الثقافية

القبض على المتهم بقتل شاب عقب اعتدائه عليه بسلاح أبيض فى الهرم

انطلاق فعاليات هيئة قصور الثقافة ببنى سويف

فوز طلاب جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والثاني أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص