انطلاق فعاليات الرواق الأزهرى لتصحيح المفاهيم لدى النشء بالدقهلية (صور)

انطلقت أولي فعاليات الرواق الأزهري لتصحيح المفاهيم لدي النشء، اليوم الأحد، والتي نفذتها الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية، بالتعاون مع الأزهر الشريف خلال شهر إبريل بمركز شباب ميت علي التابع لإدارة شباب المنصورة.

يهدف الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بقامات من علماء الأزهر الشريف.

تناول الشيخ محمد الباز من علماء الأزهر الشريف في محاضرة اليوم، والتي تأتي تحت عنوان "أهمية الدراسة والمذاكرة خلال شهر رمضان"، والطرق التي تساعد الطلاب، على إدارة وقت المذاكرة في الشهر الفضيل، وأهمها ترتيب الأولويات، فعلي الطالب أن يحدد أولوياته، وينظم وقته، ما بين الذهاب إلى المدرسة والمذاكرة والصوم والصلاة وقراءة القرآن.

وأضاف الشيخ محمد الباز، أنه يجب على الطالب إدارة الوقت بشكل جيد خلال شهر رمضان، ويقع على الأسرة دورًا كبيرًا في مساعدة الطالب على الاستذكار في شهر رمضان وتأهيله نفسيًا، كما يفضل المذاكرة في الساعات الأولى بعد صلاة الفجر مباشرة، ويمكن للطالب أن يبدأ في مذاكرة دروسه بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، والمذاكرة في شهر رمضان فيها من البركه والتركيز عن بقية الشهور.

فعاليات الرواق الأزهرى لتصحيح المفاهيم لدى النشء بالدقهلية

فعاليات الرواق الأزهرى لتصحيح المفاهيم لدى النشء بالدقهلية