«علاقة مشروعة» الحلقة 11.. زواج ياسر جلال يتسبب في ضياع ابنه الوحيد

يناقش مسلسل علاقة مشروعة العديد من القضايا الاجتماعية الهامة، والتي من ضمنها العواقب والآثار النفسية للأبناء المترتبة على زواج الأب من زوجة ثانية، وهو الأمر الذي ناقشته الحلقة الـ11 من المسلسل.

الحلقة الـ11 من مسلسل علاقة مشروعة

فبعد أن شاهد أحمد ابن عمرو (ياسر جلال) والده وهو في أحضان سيدة أخرى بثينه (مي عمر) دخل في حالة بكاء وانهيار شديدة، وقرر أن يتجه في عكس السير الطبيعي لحياته، فبعد أن كان يرفض السهر وشرب المخدرات والكحوليات مع صديقته روبي وأصدقاء السوء انجرف معهم ضد التيار.

وأثناء دخوله في حالة الانهيار بسبب والده توجه لإحدى سهراتهم وتناول الكثير من المخدرات وشرب الكحوليات ودخل في حال سكر شديدة، وبعد الانتهاء من سهرته معهم عاد مرة أخرى للمنزل وهو في حالة السكر، إلا أنه شقيقته فريدة لحقت به من على باب المنزل وساندته حتى وصل لغرفته خوفا من أن يشاهده والده أو والدته وهو في تلك الحالة من السكر الشديد.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

يذكر أن أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.

موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة على عدد من القنوات الفضائية، فالعرض الأول على قناة “دي إم سي” دراما في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعرض على قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء.