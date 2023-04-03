رواد المقاهى يشيدون بمسلسلات رمضان 2023

شهدت مقاهي مدينة قليوب تواجدًا كبيرًا أثناء عرض مسلسلات شهر رمضان المبارك، حيث التف العشرات حول شاشات التلفاز، لمتابعة أحداث عدد من المسلسلات من أبرزها مسلسل جعفر العمدة، ومسلسل سره الباتع وغيرها، حيث يفضل الكثير من الأصدقاء التجمع لمتابعة أحداث المسلسلات في أجواء رمضانية في نهاية اليوم بالمقاهي.

وقال أحمد صالح، أحد رواد المقهى، أنه يتابع عدد من المسلسلات خلال شهر رمضان، لكن أكثر ما جذب انتباهه منها مسلسل جعفر العمدة، وينتظر الحلقات الجديدة منه، خاصة وأن حلقاتة تتميز برتم متناسق دون وجود حشو ومط في الأحداث، كما أنه يجمع ما بين مشاهد الكوميديا والأكشن، والتراجيديا في بعض الأحيان، فهو عمل متكامل استطاع أن يلفت انتباه جمهور المشاهدين ويجعلهم في حاجة إلى معرفة المزيد من الأحداث و متابعة الحلقات الجديدة وانتظارها كل يوم.

وعن متابعة المسلسلات في المقهى، يقول إن الأمر لا يقتصر فقط على متابعة المسلسل في المقهى فهو يتابعه أحيانًا في منزله، وأحيانًا عبر الإنترنت في حال أن فاته مشاهد أو حلقه ولم يتمكن من متابعتها عبر التلفزيون، لكن المقهى تكون لها أجواء أخرى خاصة بعد الإفطار وصلاة التراويح، يتجمع الأحباب والمعارف ونتابع أحداث المسلسلات معًا.

من جانبه، يشيد أيمن إبراهيم، أحد زبائن المقهى، بالمسلسلات الرمضانية هذا العام، مشيرًا إلى أنها شيقة ومتنوعة "فأنا أتابع مسلسل رسالة الإمام حبًا في الدراما الدينية والعربية، حيث أنني أعشق متابعة الأعمال الناطقة باللغة الفصحى، كما أنني أيضًا أتابع مسلسل سره الباتع رغم ما لدي من خلفية عن رواية الكاتب الكبير يوسف إدريس، إلا أنني أحببت مشاهدة تجسيد الأحداث وأعجبني الإخراج والخطوط الدرامية المختلفة ما بين القديم والحديث، وهو ما جعلني أتابع جميع حلقات المسلسل حتى آخر حلقة عرضت اليوم.

ويعرض مسلسل سره الباتع على قنوات ON لأول مرة في تمام الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 6.15 صباحًا، كما تعرض على قناة ON دراما في 1.30 صباحًا وتعاد الحلقة في تمام الساعة 11 صباحًا.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا عبر شاشة مجموعة DMC في تمام الساعة 10.15 مساء، ويتم إعادته مرتين الأولى الساعة 5 صباحًا، والثانية الساعة 9:45 في صباح اليوم التالي.

فيما تعرض شاشة قناة DMC Drama المسلسل في تمام الساعة 6:15 مساءا ويعاد مرتين يوميًا الأولى الساعة 1.30 صباحًا والثانية الساعة 12 ظهرًا، فيما يفضل قطاع عريض من المواطنين متابعة المسلسل عبر منصة Watch It في تمام الساعة 6:20 مساءا بدون فواصل إعلانية.

متابعة مسلسلات رمضان في المقاهي

متابعة مسلسلات رمضان في المقاهي