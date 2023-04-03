بيراميدز يهزم فيوتشر ويتأهل إلى ربع نهائى الكونفدرالية

تأهل فريق بيراميدز إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية عقب الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

سجل علي جبر هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وقلص أحمد عاطف النتيجة لصالح فيوتشر في الدقيقة 93.

وارتفع رصيد بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الثاني خلف الجيش الملكي الذي تفوق بفارق الأهداف.

وتجمد رصيد فيوتشر عند 10 نقاط في المركز الثالث ليودع البطولة.

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقيقة التاسعة، ركلة حرة مباشرة لبيراميدز في وسط ملعب فيوتشر من جهة اليمين، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة استخلصها مدافعي فيوتشر بشكل سريع لتنتهي الخطورة مبكرا.

جاء هدف بيراميدز الأول بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تعامل معها مدافعي فيوتشر بإرتباك شديد أدى إلى وصول لأقدام علي جبر في مواجهة المرمى والذي لم يتوانى في وضع الكرة داخل الشباك.

فرصة لبيراميدز في الدقيقة 23 بعد تسديدة يسارية خطيرة عن طريق مصطفى فتحي لاعب بيراميدز من داخل يسار منطقة جزاء فيوتشر إرتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس محمود جنش.

وفي الدقيقة 32 تسديدة خطيرة عن طريق إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من داخل منطقة جزاء فيوتشر إصطدمت بأحد المدافعين قبل أن تصطدم بالقائم الأيسر للمرمى ووتحولت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 41 تسديدة خطيرة عن طريق محمد رضا لاعب فيوتشر من على حدود منطقة الجزاء بإتجاه أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى تصدى لها الحارس أحمد الشناوي ببراعة شديدة وأنقذ مرماه.

أحداث الشوط الثاني

فيوتشر استهل الشوط الثاني بقوة، وشهدت الدقيقة 48 هدف محقق ضائع لفيوتشر بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد رضا الخالي تماما من الرقابة الدفاعية برأسية قوية تجاه الزاوية اليمنى للمرمى تصدى لها الحارس أحمد الشناوي ببراعة شديدة وأبعد الكرة.

وبعدها بدقيقة ركلة ركنية لفيوتشر على يسار مرمى بيراميدز، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام أقدام مهند لاشين الذي أطلق تسديدة قوية تجاه الزاوية اليسرى العلوية للمرمى تصدى لها الحارس أحمد الشناوي بشكل رائع وأنقذ مرماه

ونجح عبد الله السعيد في إضافة الهدف الثاني بعد خطأ من لاعبي فيوتشر في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله رمضان صبحي ونجح في استخلاص الكرة وتمريرها لزميله عبد السعيد القادم من الخلف مخترقا للمنطقة والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

في الدقيقة 57 محاولة عن طريق أحمد رفعت لاعب فيوتشر لإختراق منطقة جزاء بيراميدز من الجبهة اليسرى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتصل بالنهاية بسهولة للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 65 هدف ملغي لصالح فيوتشر بداعي التسلل على ناصر ماهر.

تسديدة قوية عن طريق محمد حمدي لاعب بيراميدز من داخل منطقة جزاء فيوتشر تصدى لها الحارس محمود جنش ببراعة.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، قلص أحمد عاطف النتيجة بعد تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق محمود مرعي تجاه أحمد عاطف المنطلق بشكل ذكي داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي بيراميدز والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.