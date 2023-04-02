الإحصاء: 8.9 مليار دولار صادرات مصرية لدول شرق أوروبا خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا إلى حدود 8.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار.

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بين دول شرق أوروبا بأعلى قيمة للصادرات المصرية والتى قفزت إلى حدود 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها مليار دولار، يليها الصادرات المصرية لليونان والتى ارتفعت إلى حدود 1.7 مليار دولا خلال عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار.

وسجلت الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية ارتفاعًا إلى حدود 595.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 489.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 105.5 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى سلوفينيا إلى حدود 504.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 194.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 310.6 مليون دولار.

وعززت مصر صادراتها إلى بولندا إلى حدود 340.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 135.6 مليون دولار، كما عززت صادراتها إلى بلغاريا إلى حدود 240.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 138.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 101.8 مليون دولار.

كانت الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد بلغت 51.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022 مقابل 43.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8 مليار دولار.

كما بلغت واردات مصر من دول العالم قد بلغت 94.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار.