براتب 3000 جنيه.. القوى العاملة فى الشرقية تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 40 سنة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية عن توافر فرص عمل جديدة للشباب بأحد مصانع الكرتون بالعاشر من رمضان، براتب 3000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، مراقبي أمن إداري، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة على 40 سنة، والإقامة بالعاشر من رمضان والشرقية، والعمل 8 ساعات، للمصنع مباشرة بدون وسيط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر المصنع بالعاشر من رمضان، أو الاتصال على رقم 01117066447.

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل.

وتصدر وزارة القوى العاملة نشرة التوظيف الدورية كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي، باحث أول بالإدارة، وتعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء، في التخصصات الآتية وهى: مدرسون رياضيات وعلوم، وفنيون IT ، ومشرفون مواقع، وأفراد أمن، ومندوبو مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبون، وعمال عاديون، ومسئولو تمويل، وإخصائيو تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيون، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن: إخصائي تمويل، ومشرفين، وعمال عاديين برواتب مجزية.. وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .