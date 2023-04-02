على جبر يمنح بيراميدز التقدم على فيوتشر فى الشوط الأول

أنهى بيراميدز الشوط الأول من مباراته أمام فيوتشر في الجولة السادسة من الكونفدرالية بالتقدم بهدف دون رد.

سجل علي جبر هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

أحداث الشوط

شهدت الدقيقة التاسعة، ركلة حرة مباشرة لبيراميدز في وسط ملعب فيوتشر من جهة اليمين، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة استخلصها مدافعو فيوتشر بشكل سريع لتنتهي الخطورة مبكرًا.

جاء هدف بيراميدز الأول بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبدالله السعيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تعامل معها مدافعو فيوتشر بارتباك شديد أدى إلى وصول لأقدام علي جبر في مواجهة المرمى، والذي لم يتوان في وضع الكرة داخل الشباك.

فرصة لبيراميدز في الدقيقة 23 بعد تسديدة يسارية خطيرة عن طريق مصطفى فتحي لاعب بيراميدز من داخل يسار منطقة جزاء فيوتشر، ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس محمود جنش.

وفي الدقيقة 32 تسديدة خطيرة عن طريق إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من داخل منطقة جزاء فيوتشر إصطدمت بأحد المدافعين، قبل أن تصطدم بالقائم الأيسر للمرمى وتحولت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 41 تسديدة خطيرة عن طريق محمد رضا لاعب فيوتشر من على حدود منطقة الجزاء بإتجاه أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى، تصدى لها الحارس أحمد الشناوي ببراعة شديدة وأنقذ مرماه.