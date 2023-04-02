الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. حسين فهمي يتهم القائد الفرنسي بسفك دماء الفلاحين

سره الباتع
سره الباتع

تعود أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12، للحديث عن فترة الاحتلال الفرنسي ومقاومة الشعب المصري بشكل عام، وأهالي قرية شطانوف بشكل خاص، الذين التفوا حول حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، والذي كان يمثل رمزًا للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي لمصر.

مسلسل سره الباتع 

وحرص المخرج خالد يوسف، على تقديم تجربة تاريخية من خلال أحداث مسلسل سره الباتع،  من ضمن فريق عمل كبير ضم، حسين فهمي، ومنه فضالي، وحنان مطاوع، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وأحمد صلاح السعدني وهالة صدقي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت، والذي يقوم بإخراجه خالد يوسف

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12 

استعرض المؤرخ الفرنسي، البروفيسور كليمون، والذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي، في أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12 ، التعامل السيء لقائد جنود الحملة الفرنسية مع أهالي قرية شطانوف.

واحتج الفنان حسين فهمي والذي يجسد دور شخصية المؤرخ الفرنسي البروفيسور كليمون، على سياسة العنف التي يتعامل بها القائد لجنود الحملة الفرنسية بيللو، مع أهالي القرية، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن هدف فرنسا من الأساس.

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حسين فهمي يتهم القائد الفرنسي بسفك دماء  الفلاحين

واتهم البروفيسور كليمون، المؤرخ الفرنسي والذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي بيللو بأنه هو المتسبب في إراقة الدماء، بعدما قتل هذا الكم من أهالي القرية، وأخبره أن لذلك عواقب وخطورة كبيرة تتلخص في تحول الفلاحين إلى وحوش في مواجهة الحملة الفرنسية

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

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