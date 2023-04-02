مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. أحمد فهمى يمنع الإخوان من هدم ضريح السلطان حامد

حرص عدد من الجماهير على متابعة أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12، والتي تدور أحداثها عن الزمن الحالي، وتحديدا عن ثورة الـ 25 من يناير 2011، ومهاجمة الجماعات الإرهابية والتكفيرية على الآثار المصرية والمقامات.

مسلسل سره الباتع الحلقة 12

قدم المخرج خالد يوسف، تجربة فنية وثقافية وتاريخية ودرامية عظيمة من مسلسل سره الباتع، عاونه فيها مجموعة من الفنانين أبرزهم حسين فهمي، ومنة فضالي، وحنان مطاوع، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وأحمد صلاح السعدني وهالة صدقي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت، والذي يقوم بإخراجه خالد يوسف.

أحمد فهمى يتصدى للإخوان ويمنعهم عن هدم ضريح السلطان حامد

تدور أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12 عن محاولات الجماعات الإرهابية والتكفيرية المتطرفة عن إلحاق الضرر بالمناطق الأثرية والأضرحة الخاصة الصالحين وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بدعوى أنها حرام شرعا، ويجب هدمها لأن الله لم يأمر بذلك محرفين بعض الآيات والأحاديث الدينية لملائمة حديثهم.

وفي هذه الحقبة يهاجم مجموعة من الجماعات الإرهابية والتكفيرية المتطرفة، مقام السلطان حامد، إلا أن أهل القرية ومعهم أحمد فهمي، بالتصدى لهم ومنع تنفيذ أفكارهم.

وطلب أحمد فهمي قوات الشرطة لهم، والذين اخبروهم بأن هدم المقام يحتاج إلى تصريح، قبل الشروع في العملية، وإلا سيدخلوا في مسائلة قانونية، وسيتم القبض عليهم

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.