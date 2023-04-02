الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. راوية تعالج طه في فندق والدتها

سوق الكانتو
سوق الكانتو

لا يزال يكشف مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 عن مزيد من المفاجآت والأحداث في الحلقات، ففي حلقة اليوم التي بدأت على شاشة دي إم سي في تمام الـ9 مساءً، حصل مشاجرة بين طه القماش في فندق والدة راوية.

مشاجرة أمير كرارة في سوق الكانتو الحلقة 11

تشاجر أمير كرارة "طه القماش" في الفندق وهو ما أدى إلى تعرضه إلى الاصابات في وجهه وكل جسمه، وحاولت مي عز الدين "راوية" علاجه، ضمن أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.

بقاء طه القماش في فندق راوية

لتطلب "راوية" من أحد عمال فندق والدتها استقبال طه في أحد الغرف ولكن تطلب منه عدم إخبار والدتها بالأمر.

راوية لأحد عمال الفندق: "الفندق دة في غرف فاضية".

عامل الفندق: "أيوة طبعًا يا فندم ¾ غرف الفندق فاضية".

راوية: "طيب أنا هطلب طلب أنا عايزة غرفة لطه ولكن بدون علم والدتي تمامًا".

عامل الفندق: "تحت امرك يا فندم".

الحلقة 11 من «سوق الكانتو».. مرض عبد العزيز مخيون

بعد قليل.. عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 بطولة أمير كرارة

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. انفعال فتحي عبد الوهاب على مها نصار بسبب الحجة

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. بعلقة موت كرارة يدافع عن مي عز الدين

مسلسل سوق الكانتو 

جدير بالذكر أن مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، ويلعب دور البطولة أمير كرارة ومعه مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. انفعال فتحي عبد الوهاب على مها نصار بسبب الحجة

سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 مسلسل سوق الكانتو الحلقة الحادية عشر موعد عرض مسلسل سوق الكانتو مسلسل امير كرارة تفاصيل احداث مسلسل سوق الكانتو موعد عرض مسلسل مي عز الدين قصة مسلسل سوق الكانتو مسلسلات رمضان 2023 أبطال مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

الرئيس فى السعودية: أبرز الملفات على طاولة محادثات السيسى وبن سلمان

مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. ياسمين عبد العزيز حامل من العوضي وتحاول قتل طفلها

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

شهود عيان يروون تفاصيل تمزيق عاطل لطليقته في الشارع

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. سر كره والدة راوية لطه القماش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص