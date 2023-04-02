أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. راوية تعالج طه في فندق والدتها

لا يزال يكشف مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 عن مزيد من المفاجآت والأحداث في الحلقات، ففي حلقة اليوم التي بدأت على شاشة دي إم سي في تمام الـ9 مساءً، حصل مشاجرة بين طه القماش في فندق والدة راوية.

مشاجرة أمير كرارة في سوق الكانتو الحلقة 11

تشاجر أمير كرارة "طه القماش" في الفندق وهو ما أدى إلى تعرضه إلى الاصابات في وجهه وكل جسمه، وحاولت مي عز الدين "راوية" علاجه، ضمن أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.

بقاء طه القماش في فندق راوية

لتطلب "راوية" من أحد عمال فندق والدتها استقبال طه في أحد الغرف ولكن تطلب منه عدم إخبار والدتها بالأمر.

راوية لأحد عمال الفندق: "الفندق دة في غرف فاضية".

عامل الفندق: "أيوة طبعًا يا فندم ¾ غرف الفندق فاضية".

راوية: "طيب أنا هطلب طلب أنا عايزة غرفة لطه ولكن بدون علم والدتي تمامًا".

عامل الفندق: "تحت امرك يا فندم".

مسلسل سوق الكانتو

جدير بالذكر أن مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، ويلعب دور البطولة أمير كرارة ومعه مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.