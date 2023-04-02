بعد قليل.. عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 بطولة أمير كرارة

تنطلق الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو بعد قليل على شاشة dmc وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، والعمل بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ونخبة من النجوم.

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

وتستكمل مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 ، بعدما تعرض “طه” أمير كرارة للضرب المبرح دفاعًا عن “راوية” مي عز الدين، كما تكشف الحلقة عن مصير “حسنين” عبد العزيز مخيون، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب الأحداث الأخيرة من اتهام حفيده المفضل “طه” بتهريب الكحوليات والمخدرات، وأحداث الدكان الأحمر المرتبطة بلغز كبير ستكشفه الأحداث.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

جدير بالذكر أن مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يذاع مسلسل سوق الكانتو يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو تدور أحداثه في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب يدعى “طه القماش” الذي يجسده النجم أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.