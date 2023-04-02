الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس قصور الثقافة يعقد أول اجتماعات الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أول اجتماع للهيئة بقياداتها الثقافية، اليوم الأحد، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية، في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، بالانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

خلال الاجتماع أبدى "عطوة" ترحيبه بهذه الخطوة المهمة في تاريخ العمل بالهيئة العريقة، مؤكدا أنها ستنكعس بالإيجاب على الأداء العام خلال المرحلة المقبلة في ضوء المشروعات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة، كما ناقش عددًا من الإجراءات التي تيسر انتقال العاملين بالهيئة إلى العاصمة الإدارية، ومتابعة الموقف الحالي لبرنامج ليالي رمضان الذي تنظمه الهيئة بالمحافظات ضمن برنامج شامل لوزارة الثقافة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية للتدريب، الدكتور إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، عبدالقادر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وعدد من مديري العموم وموظفي الهيئة.

هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة العاصمة الإدارية عطوة قصور الثقافة

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