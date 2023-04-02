الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق بأكتوبر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بأكتوبر، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية في أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص فى سرقة الشقق الكنية عن طريق  التسلق.

البداية كانت بورود معلومات إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية متخذًا من دائرة القسم.

كانت قد ورت معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية متخذًا من دائرة القسم.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق.

أكتوبر حبس 3 عاطلين الشقق السكنية التشكيل العصابي

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