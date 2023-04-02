الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تطبيق زيادة الأجور تستكمل سياسات الرئيس فى مراعاة المواطن البسيط

جمال أبو الفتوح
جمال أبو الفتوح

اعتبر د. جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن بدء تطبيق قرارات الرئيس السيسي، بشأن الزيادة الجديدة لرواتب الموظفين والمعاشات تعكس حرصه على سرعة التدخل واستكمال سياسات الانحياز الدائم للمواطن البسيط وتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على حياته المعيشية والمتابعة الدائمة عن كثب لشواغل الرأي العام المصري ومتطلباته، موضحًا أنه سيكون له انعكاسه الإيجابي على حياة الأسرة المصرية وضمان مستوى معيشة لائق.

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تطبيق تلك الحزمة من القرارات لقيت حالة من الارتياح والطمأنينة لدى نفوس البسطاء والطبقات الكادحة، بما تضمنته من مراعاة لكل الشرائح المجتمعية لتحسين الدخل بإعمال أدوات الحكومة بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار بإقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه، مؤكدًا أنها تحدث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعي لتساهم الزيادة في احتواء آثار الموجة التضخمية العالمية، علاوة على سلسلة من الإجراءات شهدتها الدولة على مدار العام الماضى والجاري لترسيخ العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أبوالفتوح أن الرئيس أولى على مدار الـ8 سنوات الماضية، أهمية لرعاية ومساندة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة لدعم قدراتهم في الصمود أمام الأعباء الحالية وأثرها على حياتهم المعيشية، لا سيما وأن الأزمة الحالية يمر بها العالم كله وليست مصر فقط، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تعد القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 - 3500 جنيه بنسبة زيادة تبلغ 191% خلال 8 سنوات.

الأزمة الاقتصادية العالمية أمين سر لجنة الزراعة والري النائب جمال أبوالفتوح رواتب الموظفين قرارات زيادة الأجور موجة التضخم

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