الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الإثنين حار نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الإثنين، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية باردا ليلا على أغلب الانحاء. 

وتظهر أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ، فيما يتلاحظ نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على مطروح والسلوم على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون الموج معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية . 

- وبالنسبة لحالة البحرالاحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 31 18

6 اأكتوبر 32 17

بنهــــا 31 18

دمنهور 30 17

وادى النطرون 30 17

كفرالشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 18

طنطا 30 18

دمياط 28 16

بورسعيد 26 16

الإسماعيلية 32 16

السويس 31 18

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 31 18

نخل 29 12

كاترين 24 10

الطور 28 17

طابا 28 16

شرم الشيخ 31 19

الإسكندرية 30 17

العلمين الجديدة 30 16

مطروح 28 16

السلوم 29 14

سيوة 30 15

رأس غارب 29 16

الغردقة 30 17

سفاجا 29 16

مرسى علم 30 18

شلاتين 30 18

حلايب 26 17

أبورماد 27 16

رأس حدربة 28 17

الفيوم 32 16

بني سويف 32 16

المنيا 31 14

أسيوط 31 15

سوهاج 31 15

قنا 32 15

الأقصر 33 16

أسوان 33 18

الوادى الجديد 31 15

أبوسمبل 32 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 20

المدينة 33 19

الرياض 28 14

المنامة 24 20

أبوظبى 26 20

الدوحة 27 20

الكويت 29 13

دمشق 25 10

بيروت 22 16

عمان 27 12

القدس 26 12

غزة 24 14

بغداد 26 11

مسقط 28 24

صنعاء 25 12

الخرطوم 36 23

طرابلس 19 14

تونس 17 12

الجزائر 20 12

الرباط 22 10

نواكشوط 38 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 22 08

إسطنبول 19 13

إسلام آباد 24 14

نيودلهى 33 19

جاكرتا 32 24

بكين 18 09

كوالالمبور 31 23

طوكيو 17 07

أثينا 17 11

روما 20 05

باريس 13 01

مدريد 19 00

برلين 06 02-

لندن 12 01

مونتريال 08 02

موسكو 13 05

نيويورك 17 11

واشنطن 22 11

أديس أبابا 21 12

هيئة الأرصاد الجوية خبراء أتربه البحرالمتوسط درجات الحرارة

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