حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة ( LEVANTES ) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41291 طن تشمل : 18399 طن يوريا صب و 2688 طن جبس معبأ و4198 طن رمل و9486 طن كلينكر و 1710 أطنان اسمنت معبأ و4810 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36221 طن تشمل : 6630 طن قمح و 1950 طن حديد و9061 طن خردة و 1168 طن خشب زان و 700 طن نواتج تقطير و4300 طن صويا و 11712 طن ذرة و300 طن زيت طعام و 400 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1048 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 422 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2876 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146021 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105007 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3621 شاحنة.