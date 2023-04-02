الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الداعية أحمد الطلحى: السماحة من الأخلاق المحمدية التى رغب فيها الإسلام «فيديو»

أحمد الطلحي
أحمد الطلحي

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن السماحة من الأخلاق المحمدية، التي رغب فيها الإسلام، ودعا إليها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وأوضح الطلحي، خلال برنامج «يومك في رمضان» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن التَّسامح مع الغير خُلُق عظيم وهو تيسير الأمور والملاينة، ويتجلى ذلك في التيسير وعدم القهر، وأكثر ما تظهر فيه السماحة قول الحبيب (صلى الله عليه وسلم) «سمحًا إذا باع.. سمحًا إذا اشترى».

وتابع: «سمحًا إذا باع، بألا يكون البائع مغاليًا في الربح، ومكثرًا في المساومة، بل عليه أن يكون كريم النفس، وسمحًا إذا اشترى، بأن يتساهل، وأن لا يدقق في الفروق القليلة، وأن يكون كريمًا مع البائع وخاصة إذا كان فقيرًا، وهذه السماحة والمسامحة تجعل صاحبها محلًا لرحمات الله على قلبه».

رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع

واستشهد الداعية الإسلامي، بحديث سيدنا النبى قال (صلى الله عليه وسلم): "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى"،  فسيدنا النَّبي ﷺ لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم، في الدنيا والآخرة.

الت سامح الت سامح مع الغير خلق عظيم تيسير الأمور الملاينة الداعية أحمد الطلحي

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