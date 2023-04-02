الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

265 مليون جنيه قيمة دعم المشروعات البحثية في مجال الزراعة

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن مؤشر البحث العلمي لشهر مارس 2023، وجاء 265 مليون جنيه قيمة دعم المشروعات البحثية في مجال الزراعة التي مولتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2014 ويمثل ذلك أكثر من 25% من اجمالى تمويل الأكاديمية للمشروعات البحثية فى كل المجالات وذلك ضمن خطة الدولة فى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى، وشملت قائمة مشروعات الأكاديمية في المجال الزراعي مبادرات، مشروعات، وحملات قومية، اتفاقيات دولية و حاضنات تكنولوجية زراعية، التحالف القومي لتحلية المياه، وصون وتوثيق المصادر الوراثية النباتية، ويتم تنفيذ أكثر من 90% من هذه المشروعات فى مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء -وزارة الزراعة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الأخرى.  

ويتصدر برنامج الحملات القومية للنهوض بإنتاجية محاصيل الغذاء بمركز البحوث الزراعية (القمح- الأرز- الذرة) مشروعات البحوث والتطوير الكبرى في مجال الزراعة حيث ساهم البرنامج في زيادة إنتاجية فدان القمح فى الحقول الإرشادية الى 24.5 أردب للفدان بزيادة قدرها 6 أردب للفدان و توفير مياه الري بنسبة لا تقل عن 15% في طرق الزراعة القمح الجديدة المطورة وغير المكلفة وتوزيع الأسمدة إلكترونياً على 600 مزارع بالإضافة الى تطوير وتوطين تكنولوجيا الصوامع البلاستيكية لتخزين القمح بتكلفة أقل بنسبة 33% من تكلفة الصوامع المعدنية وتقليل الفاقد لأقل من 1% باستثمارات إنشاء زهيدة  وتمويل المشروع القومي للنهوض بإنتاجية وتسويق الأرز الهجين مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بمعدل 1- 1.5 طن /فدان بالمقارنة بأفضل الأصناف المحلية بإجمالي 250 ألف – 375 ألف طن أرز شعير و إنشاء عدد 21 شركة ناشئة.

يذكر أن مؤشر البحث العلمى الشهري هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

اتفاقيات دولية اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي البحوث الزراعية البحث العلمي والتكنولوجيا الأمن الغذائي الحملات القومية المجال الزراعي المراكز البحثية

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