جنايات الإسكندرية تبدأ نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 أفراد من أسرته

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته بينهم زوجته وأبنائه، ومن المقرر سماع مرافعة النيابة العامة.

كانت قد شهدت المحكمة حضور المتهم وسط حراسة مشددة وحضور عدد من أفراد المجنى عليهم لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم وسط حالة من الحزن.



كما استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة شهود عيان الواقعة عن تفاصيل القضية، أن المتهم كان فى خدمة وترك الخدمة بحجة الذهاب إلى الحمام.



وقال المتهم خلال الادلاء بأقواله، إن ما حدث نتيجة معاناته خلال فترة عمله وعدم قدرته على الحصول على إجازة، لافتًا إلى أنه تعرض لضغوط كبيرة جدا وطلب نقله أكثر من مرة ولم يستجب له أحد.



وأضاف المتهم، أن السحر الأسود سبب المشاكل التى دبت بينه وبين زوجته وأنها كانت ترغب فى النقل إلى شقة أخرى وعدم إخباره بمكانها، وأوضح المتهم أنه يستغفر ربه فى كل صلاة وفى كل توقيت ويدعو لزوجته ويعلم أنه ارتكب الواقعة بسبب السحر الأسود.



وأوضح أنه وقت ارتكاب الحادث حاول تخويف الضحايا لكن الأسرة تكالبوا علية وكان يحاول الخروج لكنهم غيروا اتجاهه لدخول المطبخ وخرج عيار ناري فى الهواء ثم اقتربوا منه وضرب طلقات نارية فى الهواء.



كانت قد قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زوجته وأولاده ووالد ووالدة وشقيق زوجته وإصابة طفل بسبب خلافات زوجية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



