الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قضية غسل أموال بـ18 مليون جنيه فى كفرالشيخ

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفرالشيخ.

وكشفت قوات الأمن قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون بقصد تحقيق منافع ومكاسب مادية غير مشروعة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء وحدات سكنية، عقارات، أراض زراعية، سيارات.

وإيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 18 مليون جنيه تقريبًا. 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حسابات بنكية خاصة البنوك كيانات مشروعة الصبغة الشرعية كفر الشيخ

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