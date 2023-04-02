انقلاب سيارة بمقطورة محملة بمواد خام للأسمنت

انقلبت سيارة نقل بمقطورة محملة بـ92 طن مواد خام تدخل في صناعة الأسمنت، وذلك في أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5364 س د ج، نقل، بمقطورة رقم 3278 س م ج، قيادة خالد محمد قطب 45 عاما، مقيم بمركز منفلوط فى محافظة أسيوط، بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل مركز ومدينة المنيا، دون إصابات بشرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، حيث كانت السيارة محملة بـ92 طنا من مادة كالسيوم فلوريد التى تدخل فى تصنيع الأسمنت، وكانت قادمة من ميناء الإسكندرية ومتجهة إلى مصنع أسمنت أسيوط، دون مصابين.

تم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق.