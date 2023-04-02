اليوم.. فتح التقديم على وظيفة عميد كلية التجارة بجامعة طنطا

تبدأ جامعة طنطا فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التجارة للأساتذة العاملين بالكلية من، اليوم الأحد، وحتى السبت 8 أبريل.

وأشار الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة ، إلى أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الأحد 9 أبريل ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومي الاثنين 10 أبريل حتى الثلاثاء 11 أبريل ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 12 أبريل.

وأضاف، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية، وإعداد التقرير النهائي يوم الأربعاء 19 أبريل 2023، وتلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم.

وفى سياق متصل كان الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اعلن عن اعتماد معمل خواص المواد بكلية الهندسة فى بعض اختبارات الأسمنت والخرسانة، من المجلس الوطني للاعتماد " ايجاك" التابع لوزارة التجارة والصناعة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025/2017: لمدة 4 سنوات.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن اعتماد المعمل يأتي فى إطار خطة الجامعة لتأهيل المعامل العلمية بالجامعة للاعتماد، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة، مشيراً إلى أن ذلك يعد إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات الكلية، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل إدارة الكلية والعاملين للحصول على الاعتماد.