الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الأرصاد»: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بدءًا من الغد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من الغد حتى نهاية هذا الأسبوع، سيكون هناك ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع إلى 32 درجة مئوية، وجنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية، ويرجع ذلك نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية غربية حارة وجافة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة درجة الحرارة ويعمل أيضًا كمظلة لحبس الشوائب والأتربة والدخان  فى طبقات قريبة من السطح.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية بالإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار حتى السحور، كما يفضل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. 

- درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى

أما عن درجة الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة مئوية، السواحل الشمالية 25 درجة مئوية، شمال الصعيد وجنوب سيناء 28 درجة مئوية، جنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

الأرصاد ارتفاع تدريجي ارتفاع تدريجى فى الحرارة درجات الحرارة كافة الأنحاء

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