محافظ الإسكندرية يكرم أمهات الشهداء والنماذج النسائية المشرفة

أقام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمناسبة عيد الأم واليوم العالمي للمرأة، يومًا لتكريم عدد من أمهات الشهداء، وبعض النماذج النسائية المشرفة من أبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التعليم، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومديري العموم والمديريات ورؤساء الأحياء بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وتضمن التكريم 19 أم شهيد، و5 نماذج نسائية، هن الدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وريم صيام سيدة أعمال وأمين المرأة بمجلس الأعمال الكندي المصري، واللاعبة هاجر محمد هشام بطلة نادي سبورتنج لكرة السلة، ورانيا وصفي من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، و أمينة عبدالرحمن عيسى من السيدات المكافحات.

وقال محافظ الإسكندرية، إن المرأة هي البنت والأخت والخالة والعمة والأم، وهي لا كما يقولون نصف المجتمع، بل المجتمع كله، مُضيفًا أن دور المرأة كان وسيظل بمثابة القاطرة التي تقود المجتمعات، وإن صلُحت صلُح المجتمع كله، مضيفًا أن المحافظة خصصت هذا العام يوم لمناسبتين هما عيد الأم ويوم المرأة العالمي، وإن اختلفت المناسبتين من حيث الشكل إلا أنهما في الأصل واحد من أجل المرأة.

وأوضح المحافظ، أن المرأة تحملت وتتحمل على مر التاريخ ما يجعلنا عاجزين على أن نوفيها حقها وإن احتفلنا بها كل يوم، مضيفًا أنه إذا اجتمعت جميع العبارات للأم لن تفي بحقها، ولن تكون جزء من ثمن ما قدمته لأولادها، فهي مهما كبرنا تبقى الأمن والأمان، وتبقى هي الحياة والاستقرار، وبها يهون كل أمر صعب، وبدونها يصعب كل أمر سهل، وهي الراحة التي نجدها عندما تشتد علينا الحياة.

وأضاف "الشريف": "لقد علمتنا الأمهات معنى الحب والعطاء بدون انتظار مقابل، فهي قلب لا يتوقف عن النبض، وهي عقل لا يتوقف عن التفكير في توفير كل الأشياء التي يُحبها أبنائها، وتفكر في إسعادهم وحمايتهم من كل أذى، وتفكر في بناء مستقبلهم، وترغب أن ينالوا أعلى المناصب، والأم كنز متنقل في الأسرة".

وقدم المحافظ التحية لأمهات الشهداء من الجيش والشرطة وأمهات ذوي الهمم ولكل أم فقيرة تسعى وتتعب وتعمل في المهن الشاقة لكسب رزق أبنائها.

وأكد اللواء محمد الشريف، أنه منذ اعتماد الأمم المتحدة رسميًا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عام 1975 كثمرة لنضال ملايين النساء في مختلف أنحاء العالم للحصول على حقوقهن، وخاصًة أن بعض المناطق من العالم فيها نساء ما زلن أكثر عرضة للفقر وأقل دخلًا وحضورًا في مراكز اتخاذ القرار، إلا أننا لم نجد ذلك في مصر التي تبوأت فيها المرأة المناصب في كل مجالات الحياة، وتمتعت بكافة الحقوق.

وقال المحافظ، إن الاحتفال بعيد المرأة هذا العام تحت شعار «الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين»، يذكرنا بما قامت به القيادة السياسية المصرية من دعم للمرأة خلال السنوات الثمان الماضية بعد أن شهدت مصر استقرار سياسي واجتماعي.

وقال محافظ الإسكندرية، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا لمناهضة ظواهر العنف ضد المرأة، ووضعت قوانين واستراتيجيات منفصلة ومتكاملة خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة ضمنت لها حقها واستقلالها.

وثمن المحافظ ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، موضحًا أنها أثبتت جدارتها على الصعيد الدولي والمحلي، وأصبحنا نرى المرأة المصرية تتقلد أعلى المناصب، و أصبحنا نرى نساء أبطال تحدين الصعاب وتجاوزن كل العقبات، ولهن قصص بطولية وإنجازات قد يعجز كثير من الرجال عن تحقيقها.

الإسكندرية تكرم أمهات الشهداء والنماذج النسائية المشرفة

الإسكندرية تكرم أمهات الشهداء والنماذج النسائية المشرفة

الإسكندرية تكرم أمهات الشهداء والنماذج النسائية المشرفة