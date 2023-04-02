الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المدير التنفيذى للأهلى: الجماهير قدمت صورة مشرفة للنادى فى المدرجات

سعد شلبي المدير التنفيذي
سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي

أبدى سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي مساء السبت، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي قدمت صورة مشرفة.

 

وخلال حديثه بعد المباراة، قال شلبي: «جماهير الأهلي قدمت صورة مشرفة للغاية في مدرجات استاد القاهرة، وأثبتت أنها على قدر المسئولية وتقف خلف فريقها، كما  ينبغي أن أتقدم بالشكر لوزارة الداخلية التي أصدرت موافقتها على حضور هذا العدد الكبير من الجماهير».

 

وأكد شلبي أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بذل مجهودًا كبيرًا لحضور الجماهير في المدرجات بهذه الأعداد الكبيرة، بعدما قام بمخاطبة الجهات الأمنية، وطالب بحضور الجماهير بهذه الكثافة في المباراة.

 

وأشاد المدير التنفيذي للأهلي بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، وتمكنهم من تسجيل ثلاثة أهداف، كانت كفيلة بمنح بطاقة الصعود للفريق إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

 

واختتم شلبي حديثه مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريصًا على استقبال بعثة الهلال السوداني الشقيق بشكل رائع، وتوفير كل احتياجاتها، ليثبت أن مبادئ الأهلي تظهر دائمًا في مثل هذه المواقف، وتبرز دوره كأكبر الأندية الأفريقية في استقبال كافة الأشقاء على النحو الأمثل.

أبطال افريقيا إدارة النادي الأهلي استاد القاهرة الدولى الهلال السوداني الخطيب سعد شلبي

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