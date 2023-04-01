بعد زيارة الرئيس السيسى اليوم.. مشاريع مدن الجيل الرابع فى سيناء

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، متناولًا الإفطار معهم، كنوع من أنواع بث الأمان في الأنفس، ورسالة للعالم بأن مصر وسيناء تحديدًا أصبحت خالية من الإرهاب ومنبعًا للأمن والأمان.

وفي الآونة الأخيرة، حدثت الكثير من التغيرات المهمة في سيناء، والعديد من مشاريع التنمية من بين تلك المشاريع التي شهدتها سيناء هي مدن الجيل الرابع وسيناء، التي يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

ما هي مدن الجيل الرابع؟

مدن الجيل الرابع هي المدن التي توجد فيها العديد من الأنشطة التي تساعد على دفع عجلة الاستثمارات نحوها وتعزيز الأنشطة الاقتصادية ليكون النظر عليها عالميًا على عكس مدن الأجيال الأول والثاني والثالث، خاصًة أن مدن الجيل الرابع تتاح لها فرصة التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، إلى جانب أن تصميم تلك المدن يتكيف مع التغيرات المناخية.

نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع

وجاء نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع إنشاء 4 مدن عمرانية بتكلفة 18 مليار جنيه، تستوعب 1.5 مليون نسمة، ومدن الجيل الرابع هذه هي حلم مصر منذ زمن لتحقيق التنمية المستدامة.

وتنقسم هذه المدن إلى 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا لأهالي سيناء لخدمة الطبيعة الثقافية في سيناء، في السكن والزراعة والعمل والخدمات، وزيادة نسبة التحضر بها، وهو الأمر الذي أثار اهتمام أهالي سيناء.

كما تمكنت الحكومة المصرية من تنفيذ مراحل مدينة رفح الجديدة بحوالي أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، و400 بيت بدوي ليتناسب مع الثقافة السيناوية وللمحافظة على التراث السيناوي، بجانب تطوير منطقة "الرويسات" في جنوب سيناء، وإنشاء مدينة متكاملة.

واهتمت الحكومة أيضًا بتنفيذ 25 مشروعًا في سيناء بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مضاعفة تغطية خدمات الصرف الصحي في سيناء من 17% إلى 40% في مناطق مختلفة في سيناء في العريش والطور ورفح الجديدة.