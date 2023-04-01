الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قاطع شقيقته ووالدته بسبب قسوة قلبه.. نادية عمارة ترد

نادية عمارة
نادية عمارة

ردت الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، على سؤال إحدى المتصلات حول التشاحن بينها وبين شقيقها ووجود خلافات بينهما بسبب قسوته ومقاطعته هي ووالدتها.

يجب على المؤمن أن يتحلى بالتسامح والعفو

وقالت خلال حلقة برنامج "قلوب عامرة"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، إن معنى التشاحن هو الكرة والتباغض، ويجب على المؤمن أن يتحلى بالتسامح والعفو، بدليل قوله تعالى "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ".

وأضافت أنه يجب ألا تنوى السائلة القطيعة بينها وبين شقيقها، وعليها إلقاء السلام ووصل شقيقها وعدم مقاطعته، لأنه من الممكن أن يحرك الله قلبه للود والصلة، وطالبتها بأن تدعي له وهي ووالدته. 

نادية عمارة خلافات التباغض لتسامح والعفو إلقاء السلام

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