السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«سامي ولا زيدان؟».. أحمد العوضي يروج لمسلسل ضرب نار الحلقة 10

ضرب نار
ضرب نار

ينتظر متابعو مسلسل ضرب نار، بدء أحداث الحلقة العاشرة بعد دقائق قليلة، لمعرفة مصير "جابر الكوماندا" الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، بعد أن شهد ختام الحلقة السابقة ملاحقة الأمن لجابر داخل منزله، وهروبه من شرفة المنزل في اللحظات الأخيرة.

 

تتمحور قصة مسلسل ضرب نار، حول هروب جابر الكوماندا من قريته في محافظة سوهاج؛ بسبب ملاحقة الثأر له، وتتصاعد الأحداث لينتقل للعيش في أحد شوراع منطقة شبرا، وهناك يجمعه السيناريو بلقاء شخصية مُهرة أبو الليل، التي تقدمها الفنانة ياسمين عبد العزيز.
 

"العوضي" يسأل جمهور ضرب نار


كتب الفنان أحمد العوضي منشورًا عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، يروج من خلاله للحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار، قائلًا: "تفتكروا مين فيهم اللي سلم الكوماندا، زيدان ولا سامي؟"، لتنقسم الآراء بين رواد التواصل الاجتماعي، حول من الشخص المتسبب في تسليم جابر الكوماندا للأمن.

 

وكانت شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل "ضرب نار"، صراعًا دراميًا بين الشخصيات التي يقدمها الفنان أحمد العوضي بشخصية "جابر الكوماندا"، والفنان ماجد المصري بشخصية "زيدان"، والفنان أحمد الرافعي بشخصية "سامي".

 

ويُذكر أن الخلافات التي تجمع بين جابر الكوماندا وزيدان، محورها الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تقدم شخصية "مُهرة أبو الليل"، بين خلافه مع "سامي" حول التجارة المشبوهة في الأدوية المضروبة، فضلًا عن خلافات عائلية أخرى.


 

مواعيد عرض الحلقة 10 مسلسل ضرب نار


تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، أما الإعادة فتكون الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

 

يشارك في مسلسل ضرب نار العديد من الفنانين، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبةوعدد آخر من الفنانين، كما أن المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 10 موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة العاشرة الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

شاشة بتجمع أطفالنا.. «أنيميشن المتحدة»: متعة ووعى وأخلاق حميدة

بعد قليل.. عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

بداية من اليوم.. 20 جنيهًا زيادة في أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

السيطرة على حريق فى أرض فضاء بمنطقة اللبان بالإسكندرية

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. مي كساب تطلق لقب «يا سخطة» على أحمد داش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات