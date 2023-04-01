«سامي ولا زيدان؟».. أحمد العوضي يروج لمسلسل ضرب نار الحلقة 10

ينتظر متابعو مسلسل ضرب نار، بدء أحداث الحلقة العاشرة بعد دقائق قليلة، لمعرفة مصير "جابر الكوماندا" الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، بعد أن شهد ختام الحلقة السابقة ملاحقة الأمن لجابر داخل منزله، وهروبه من شرفة المنزل في اللحظات الأخيرة.

تتمحور قصة مسلسل ضرب نار، حول هروب جابر الكوماندا من قريته في محافظة سوهاج؛ بسبب ملاحقة الثأر له، وتتصاعد الأحداث لينتقل للعيش في أحد شوراع منطقة شبرا، وهناك يجمعه السيناريو بلقاء شخصية مُهرة أبو الليل، التي تقدمها الفنانة ياسمين عبد العزيز.



"العوضي" يسأل جمهور ضرب نار



كتب الفنان أحمد العوضي منشورًا عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، يروج من خلاله للحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار، قائلًا: "تفتكروا مين فيهم اللي سلم الكوماندا، زيدان ولا سامي؟"، لتنقسم الآراء بين رواد التواصل الاجتماعي، حول من الشخص المتسبب في تسليم جابر الكوماندا للأمن.

وكانت شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل "ضرب نار"، صراعًا دراميًا بين الشخصيات التي يقدمها الفنان أحمد العوضي بشخصية "جابر الكوماندا"، والفنان ماجد المصري بشخصية "زيدان"، والفنان أحمد الرافعي بشخصية "سامي".

ويُذكر أن الخلافات التي تجمع بين جابر الكوماندا وزيدان، محورها الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تقدم شخصية "مُهرة أبو الليل"، بين خلافه مع "سامي" حول التجارة المشبوهة في الأدوية المضروبة، فضلًا عن خلافات عائلية أخرى.





مواعيد عرض الحلقة 10 مسلسل ضرب نار



تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، أما الإعادة فتكون الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

يشارك في مسلسل ضرب نار العديد من الفنانين، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبةوعدد آخر من الفنانين، كما أن المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.