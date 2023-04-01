السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يواصل السقوط فى الدورى الإنجليزى بالهزيمة أمام أستون فيلا

أستون فيلا
أستون فيلا

واصل فريق تشيلسي سقوطه في الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق أولي واتكينز ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق جون ماكجين.

وتعد هذه هي الهزيمة العاشرة لتشيلسي في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، ليتراجع البلوز إلى المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بريميرليج.
 

تشيلسى استون فيلا مباراة تشيلسي وأستون فيلا أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

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