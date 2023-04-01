السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: أؤكد عهدى بتنمية سيناء.. ولقاءاتى مع شيوخ القبائل مثمرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تم في سيناء على مدار السنوات القليلة الماضية تم إنجازه بدم أبناء وشهداء مصر.

لقاءات شيوخ القبائل

وأكد الرئيس السيسي، أن جميع اللقاءات التي جمعته بشيوخ القبائل بسيناء كانت لقاءات إيجابية للغاية، معبرًا عن أنه يأمل الفترة المقبلة أن يكون هناك تلاحم شديد بين أجهزة الدولة والقبائل السيناوية.

تنمية سيناء 

وأضاف في حديثه، أنه يؤكد التزامه وعهده مع أهالي سيناء ببذل المزيد والمزيد من الجهود لتنمية سيناء تنمية شاملة.

السيس الرئيس السيسي تنمية سيناء لقاءات شيوخ القبائل اكسترا نيوز

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