ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25160 طن تشمل : 6174 طن يوريا و 4791 طن جبس معبأ و 1420 طن رمل و 4225 طن كلينكر و 100 طن حديد و 1269 طن اسمنت و 7181 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38073 طن تشمل : 7770 طن قمح و 3633 طن حديد و 4369 طن خردة و 1296 طن خشب زان و 1000 طن مولاس و 2239 طن نواتج تقطير و 5680 طن فول صويا و 12086 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 295 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 445 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1805 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139391 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106595 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1267 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2546 شاحنة .