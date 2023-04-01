السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة  .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25160 طن تشمل : 6174 طن يوريا و  4791 طن جبس معبأ و 1420 طن رمل و 4225 طن كلينكر و 100 طن حديد و 1269 طن اسمنت و 7181 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38073 طن تشمل : 7770 طن قمح و 3633 طن حديد و 4369 طن خردة و 1296 طن خشب زان و 1000 طن مولاس و 2239 طن نواتج تقطير و 5680 طن فول صويا و 12086 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 295 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 445 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1805 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139391 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106595 طنًا  .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1267 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية  ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2546 شاحنة .

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