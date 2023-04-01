1000 حمدالله على السلامة الحلقة 10| اختفاء طنط سوسو من منزلها

بدأ منذ قليل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 10 على قناة سي بي سي من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

1000 حمدالله على السلامة الحلقة 10

وبدأ مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 10 منذ قليل من خلال وصول "سميحة" التي تقدم دورها الفنانة يسرا بصحبة سامح وسماح أولادها وأكرم وفوقية إلى منزل "طنط سوس" في العمارة القديمة ولكنها لم ترد على ندائهم.

تخرج جارتها العجوم "جانيت" وتخبرهم بأنها ليست متواجدة منذ فترة طويلة وتخبرها بأن تسأل حارس العمارة "مرصفاوي" لكنها لم تجده ووجدت أحد أقاربه مكانه ويخبرهم أنه سافر إلى البلد ويعود بعد أيام.

ويستكمل المسلسل في الحلقة العاشرة ما حدث خلال الحلقات الماضية حيث تسعى سميحة للوصول إلى طنط سوسو من أجل تنفيذ وصية زوجها الراحل للحصول على الميراث.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يتواجد في طاقم عمل مسلسل «1000 حمدالله على السلامة» عدد كبير من النجوم ونجوم الكوميديا مع الفنانة الكبيرة يسرا ومنهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة مميزة للفنان القدير محمد محمود وظهور خاص للفنان بيومى فؤاد والفنان علاء مرسي ويتواجد في طاقم العمل عدد كبير من الشباب منهم مايان السيد وآدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة الذي يشارك تمثيليا للمرة الأولى.

والعمل من تأليف محمد ذوالفقار والمسلسل هو التجربة الأولى للمخرج الشاب عمرو صلاح مع النجمة يسرا في الدراما التليفزيونية والمسلسل ليصبح المسلسل بالكامل شبابيا بالدرجة الأولى والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض عبر قنوات سي بي سي.